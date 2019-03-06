كل ما تريد معرفته عن مباراة بورتو وروما اليوم في دوري أبطال أوروبا

يحل نادي روما الإيطالي ضيفاً ثقيلاً، مساء اليوم الأربعاء، على بورتو البرتغالي في ملعب ”الدراغاو“ في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل ”الجيلاروسي“ تأمين صعوده لدور الثمانية بعد الفوز ذهاباً بنتيجة 2-1 في إيطاليا على حساب الفريق البرتغالي الباحث عن الصعود على أرضه ووسط جماهيره.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة روما وبورتو.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 23:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلقين التونسي عصام الشوالي والمصري محمد الكواليني.

عقدة برتغالية

يسعى روما لتحطيم عقدته أمام بورتو بعد أن فشل في تجاوزه مرتين أوروبيًّا، الأولى في كأس الكؤوس عام 1981 بالخسارة في البرتغال بنتيجة 2-0 والتعادل في إيطاليا دون أهداف.

وكانت المرة الثانية في اللقاء الفاصل المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2016 – 2017، وتعادلا في البرتغال بنتيجة 1-1 ولكن بورتو اكتسح في إيطاليا بنتيجة 3-0.

وصعد روما لنصف نهائي النسخة الماضية قبل أن يودع على يد ليفربول الإنجليزي، ولم يفز الفريق الإيطالي باللقب الأوروبي مطلقاً بينما حصد بورتو البطولة موسمي 2003 -2004 و 1986 – 1987.

وكان آخر مرور لفريق بورتو من دور الستة عشر في نسخة دوري الأبطال موسم 2014 – 2015 حين تخطى بازل السويسري، وفشل في تجاوز آخر نسختين أمام ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، واللافت أن الفريقين اللذين أطاحا ببورتو صعدا لنهائي البطولة.

طموح بورتو

يملك فريق بورتو طموحاً كبيراً للتقدم في البطولة القارية، ويغيب عن الفريق مهاجمه الكاميروني فينسنت أبوبكر للإصابة.

ويعتمد بورتو على تشكيلة المدرب سيرجيو كونسيساو، التي تضم على الأرجح الحارس المخضرم إيكر كاسياس وأمامه المخضرم كيلبر بيبي والبرازيلي فيليبي الذي سجل 3 أهداف مع الفريق ويجيد ضربات الرأس بجانب الظهير الأيمن إدير ميليتاو والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس مفتاح اللعب الأبرز والمهم في تشكيلة بورتو والذي صنع 9 أهداف لزملائه.

ويلعب في خط الوسط الرباعي هيكتور هيريرا ودانيلو بيريرا والجناحان: خيسوس كورونا الجناح الأيمن المميز الذي صنع أيضاً 9 أهداف وأحد نجوم منتخب المكسيك، بجانب الجناح الأيسر الجزائري المخضرم ياسين براهيمي.

ويقود خط الهجوم الثنائي البرازيلي تاكينهو بجانب المالي موسى ماريغا، وسجل هذا الثنائي 32 هدفاً بواقع 16 لكل لاعب، وهما ثنائي القوة الضاربة للتشكيلة البرتغالية.

أسلحة روما

يبحث فريق روما مع مدربه إيزيبيو دي فرانشيسكو عن تحقيق الفوز للتأهل إلى دور الثمانية، ويعتمد الجيلاروسي على تفوقه في لقاء الذهاب وتبدو صفوف الفريق مكتملة في ظل جاهزية اللاعبين التامة.

ويعتمد دي فرانشيسكو على تشكيلته التي تضم روبن أولسن لحراسة المرمى وأمامه الرباعي كوستاس مانولاس وفردريكو فازيو وأليساندرو فازيو وأليكساندر كولاروف للدفاع.

ويقود خط الوسط دانييلي دي روسي وبريان كريستانتي ولورينزو بيليغريني، بينما يقود خط الهجوم ستيفن الشعراوي ونيكولو زانيولو مع المهاجم إدين دجيكو هداف الفريق برصيد 12 هدفاً.

وقال محمد المحمودي، محلل الكرة الإيطالية، لـ“إرم نيوز“، إن روما تلقى هزيمة قاسية أمام لاتسيو بثلاثية وبالتالي سيكون فريق العاصمة الإيطالية باحثاً عن مصالحة الجماهير بالتأهل الأوروبي.

وأضاف: ”بورتو فريق سريع ويجيد اللعب على أرضه ووسط جماهيره، ويعتمد على قدرات لاعبيه على الأطراف، بينما يراهن روما على عناصر الخبرة مثل: كولاروف ودي روسي ودجيكو“.