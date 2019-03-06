الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بورتو ضد روما اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي بورتو البرتغالي نظيره روما الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، بملعب ”الدراغاو“ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج بورتو لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل للعبور إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب ”الأولمبيكو“، في حين يكفي روما التعادل السلبي لتخطي دور الـ16.

مباراة بورتو اليوم تحمل رقم 100 لـ“ذئاب العاصمة“، في تاريخ مشاركاته بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباريات الـ99 السابقة لفريق العاصمة الإيطالية بتحقيق الفوز في 36 والتعادل في 25 والخسارة في 38 لقاءً.

ويتفاءل مشجعو روما بإقامة مباراة بورتو اليوم الموافق السادس من مارس، إذ سبق أن خاض روما 4 مباريات أوروبية في يوم السادس من مارس، فاز الفريق في ثلاث مباريات على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة عام 1963، وبهدفين دون رد على أندرلخت البلجيكي عام 1991، وبالنتيجة ذاتها أمام ليون عام 2007، بينما الخسارة الوحيدة كانت أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد عام 1991، حسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة بورتو ضد روما في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD2، بتعليق عصام الشوالي – محمد الكواليني.