يوفنتوس يأمل بالتعاقد مع غوارديولا بدلًا من ماسيمليانو أليغري

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن يوفنتوس متصدر وحامل لقب الدوري المحلي يسعى إلى استبدال مدربه الحالي ماسيمليانو أليغري بالإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

وقالت محطة ”سبور ميدياسات“ التلفزيونية الإيطالية، إن اليوفي وضع مدرب برشلونة، وبايرن ميونخ السابق، كهدف رئيس في حال رحيل أليغري.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، ونجم اليوفي السابق، المرشح الأول لخلافة أليغري، لكن ”سبورت ميدياسات“ ذكرت أن يوفنتوس مستعد لبذل كافة المحاولات لإغراء غوارديولا لتدريب الفريق.

وبالطبع، فإن الحصول على خدمات غوارديولا يعد أمرًا صعبًا، خاصة أنه ملتزم بمشروع سيتي، ويرتبط بعقد مع النادي حتى 2021، وراتب قيمته 23 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى ذلك لا يستغني سيتي بسهولة عن لاعبيه أو مدربيه.

ويلتزم غوارديولا بالبقاء في سيتي، لكن هناك ورقة رابحة في جعبة النادي الإيطالي، وهي فوزه بدوري أبطال أوروبا، لأنه حينها سيكون النادي قادرًا على منحه راتبه في سيتي.

وأشارت ”سبورت ميدياسات“ إلى أن بيري شقيق بيب غوارديولا، ووكيل أعماله، اجتمع مع مسؤولي يوفنتوس في تورينو وميلانو.

ويمثل التعاقد مع غوارديولا حلمًا ليوفنتوس، لكن ضم كريستيانو رونالدو كان حلمًا كذلك وأصبح حقيقة، ورغم ذلك يظل زيدان هدفًا، خاصة أن راتبه نحو 7.5 مليون يورو سنويًا وهو نفس راتب أليغري.