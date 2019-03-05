يوفنتوس يكشف عن آخر تطورات ”قلب“ سامي خضيرة

أصدر يوفنتوس متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي بيانًا بشأن آخر تطورات حالة لاعبه الألماني سامي خضيرة، مؤكدًا أن لاعب وسط ريال مدريد السابق بدأ مرحلة التدريبات البدنية الشخصية.

وخضع خضيرة لعملية جراحية في 20 من الشهر الماضي لعلاج عدم انتظام في ضربات القلب، حرمه من المشاركة مع فريقه في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال اليوفي، في بيان عبر موقعه على الإنترنت يوم الثلاثاء: ”خضع خضيرة لعملية جراحية لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، ثم عاد إلى تورينو لإجراء المزيد من الفحوص.

وأضاف النادي الإيطالي: ”خضيرة خضع لاختبارات القلب المخطط لها لتوضيح مدى تطور العلاج، وبدأ بالفعل برنامجًا تدريبيًا شخصيًا. سيعود اللاعب لممارسة نشاطه مع الفريق بشكل كامل بعد اكتمال شهر من يوم خضوعه للجراحة“.

وشارك خضيرة، البالغ عمره 31 عامًا، في 15 مباراة فقط بجميع المسابقات مع يوفنتوس هذا الموسم بسبب الإصابات.