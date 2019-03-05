أبرز عناوين الصحافة الرياضية العالمية هذا الصباح.. مبابي يشكل خطرًا على ميسي (صور)

اهتمت الصحف الرياضية الأوروبية بلقاء ريال مدريد وأياكس وتأثيره على مستقبل المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، كما اهتمت برغبة الهولندي فرانكي دي يونغ في تقديم فرحة جديدة لفريقه الجديد برشلونة من خلال إقصاء الفريق الملكي.

وكان أيضًا لتفوق يوفنتوس في إيطاليا نصيب في الصحافة بعدما وسع الفارق عن منافسيه بعد الفوز على نابولي، واهتمت الصحف بمستقبل غاريث بيل وتحدثت عن تألق الفرنسي كليان مبابي في باريس سان جيرمان والبرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

الصحافة الإسبانية

سبورت

اهتمت الصحيفة الكاتالونية بلاعب برشلونة الجديد فرانكي دي يونغ الذي يواجه رفقة فريقه الحالي أياكس ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو وعنونت:“ دي يونغ بإمكانه القضاء على سانتياغو سولاري “ في إشارة لكون الإقصاء يدفع ريال مدريد لإقالة مدربه الحالي.

كما تحدثت الصحيفة عن ما أسمته بعهد ميسي في برشلونة والذي غير تاريخ الليغا الإسبانية.

ماركا

اختارت ماركا الحديث عن دوري الأبطال وعلاقته بريال مدريد من خلال مواجهة الفريق لأياكس في غياب العميد سيرجيو راموس، وبعد سيطرة استمرت 3 مواسم متتالية.

وقالت الصحيفة في هذه المسابقة دوري الأبطال أين يجب على الجميع أن يلحق بريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

خصصت الصحيفة الكاتالونية صفحتها الأولى للقاء ريال مدريد وأياكس مؤكدة أن الفريق الملكي على حافة الهاوية لو خرج من دوري الأبطال.

كما تحدثت عن إمكانية عودة مورينيو لريال مدريد وتصريحات لوكا مودريتش حول الفريق.

الصحافة البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن مستقبل النجم الويلزي غاريث بيل وإمكانية عودته للدوري الإنجليزي الممتاز وعنونت:“ لا وجود لفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز قادر على دفع 650 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع لغاريث بيل .“ حسب تصريحات وكيل أعماله.

الصحافة الإيطالية

لاغازيت ديلي سبورت

خصصت الصحيفة الإيطالية صفحتها الأولى ليوفنتوس الذي فاز على نابولي مؤكدة أن السيدة العجوز هرب أكثر مجددًا في الدوري الإيطالي.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ودوره في يوفنتوس مؤكدة على دوره الكبير هذا الموسم حيث سجل 21 هدفًا منها 19 في الدوري الإيطالي.

كما أبرزت انتقاد النجم السابق كاسانو لوكيلة أعمال النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي زوجته واندا نارا.

كما تحدثت عن مدرب توتنهام بوكيتينو وعنونت :“بوكيتينو يطلب المساعدة.“

الصحافة الفرنسية

ليكيب

خصصت ليكيب ملفًا كاملًا عن نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي كليان مبابي المتألق هذا الموسم والذي يمثل خطرًا عن ميسي في سباق الحذاء الذهبي، وذلك من خلال شهادات نجوم سابقين.

فرانس فوتبول

خصصت المجلة الفرنسية عددها الأسبوعي للحديث عن عدة مواضيع من بينها موضوع الإيطالي ماركو فيراتي، وأكدت أن الفترة الحالية هي ساعته لتأكيد التألق.

كما تحدثت الصحيفة عن فريق مانشستر يونايتد ورين وحوار مع لاعب ميلان المعار من تشيلسي باكايوكو.