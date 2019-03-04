صحيفة: ماسيمليانو آليغري قدّم استقالته قبل مباراة يوفنتوس ونابولي

فجرت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية مفاجأة مدوية؛ بعدما كشفت أن المدرب ماسيمليانو آليغري تقدم بالاستقالة من تدريب يوفنتوس قبل مباراة الفريق أمام نابولي، الأحد.

وأوضحت الصحيفة، أن آليغري قدّم استقالته من تدريب يوفنتوس قبل مباراة نابولي، لكن رئيس النادي آندريا آنيلي طلب منه تأجيل قراره إلى ما بعد مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز يوفنتوس 2/1 على نابولي، لكنه يواجه شبح الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بعدما خسر 0/2 أمام أتلتيكو مدريد في إسبانيا.

ويحتاج يوفنتوس إلى الفوز بفارق 3 أهداف على أتلتيكو مدريد للتأهل إلى ربع النهائي.

وتولى آليغري، البالغ من العمر 51 عامًا، تدريب يوفنتوس منذ العام 2014، وقاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات متتالية، و4 ألقاب في كأس إيطاليا، ولقبين في السوبر الإيطالي.

كما قاد آليغري يوفنتوس إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017، قبل أن يخسر أمام برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

ويرتبط آليغري، الذي سبق أن قاد أندية ساسولو وكالياري وميلان، بتدريب ريال مدريد الإسباني، خلفًا للمدرب الحالي، الأرجنتيني سانتياغو سولاري.