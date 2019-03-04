لماذا انفعل كريستيانو رونالدو في وجه مدربه أليغري خلال مباراة يوفنتوس ونابولي؟ (فيديو)

كشفت تقارير صحفية على أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، أبدى غضبه الشديد من تراجع زملائه إلى الدفاع أمام نابولي، في الشوط الثاني من عمر المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، على ملعب ”سان باولو“ وانتهت بفوز يوفنتوس 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي ”الكالتشيو“.

ووفقًا لما نشره موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن علامات الغضب ظهرت على وجه كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني؛ بسبب تراجع زملائه إلى الدفاع، والتنازل عن السيطرة الهجومية.

وحقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزًا مستحقًا على نابولي؛ ليبتعد بالصدارة عن نادي الجنوب بفارق 16 نقطة، حيث يحتل القمة برصيد 72 نقطة، فيما يأتي الأخير وصيفًا برصيد 56 نقطة.

وأضاف الموقع، أن رونالدو حث زملاءه في الفريق على أن يكون لديهم عقلية هجومية أكثر، ويضغطوا بقوة على نابولي، للحصول على الكرة وتكرار ما حدث في الشوط الأول.

وأشار الموقع إلى أن رونالدو صرخ في وجه ماسيميليانو أليغري، مدرب الفريق، عندما رأى أنه يحاول أن يضغط بمفرده على دفاعات نابولي، وقال له، ”مستر!“.