فقدان ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.. إليك أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح

اهتمت الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، بتفوق يوفنتوس على نظيره نابولي وابتعاده بفارق 16 نقطة ليقتل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي مبكرًا، كما اهتمت بضياع المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز من نادي ليفربول بعد التعادل مع إيفرتون، وهو ما منح مانشستر سيتي الصدارة.

وكانت أزمة ريال مدريد بعد هزيمتين في الكلاسيكو موضوع الصحف الإسبانية، التي اهتمت -أيضًا- بتألق جيرارد بيكيه وفوز أتلتيكو مدريد.

الصحف الإسبانية

موندو ديبورتيفو

ما زالت صحف كتالونيا تحتفل بإنجاز برشلونة وفوزه الثنائي على ريال كمدريد في 3 أيام في سانتتياغو بيرنابيو، وكتبت: ”إنجاز لن يكرر“، كما تحدثت عن التفوق التاريخي للفريق على منافسه.

واهتمت الصحيفة بأزمة ريال مدريد ووصفت لقاءه بأياكس في دوري الأبطال بالنهائي.

سبورت

ركزت الصحيفة على المستوى الكبير الذي يقدمه جيرارد بيكيه برفقة برشلونة في الموسم الحالي، وكتبت: ”بيكيه أفضل مدافع في العالم“، مشيدة بما قدمه أمام ريال مدريد في مباراتي الكأس والليغا.

كما اهتمت الصحيفة بتصدر مانشستر سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل ليفربول، وهدفي ألفارو موراتا اللذين منحا الفوز لأتلتيكو مدريد على حساب ريال سوسيداد.

ماركا

فضلت ”ماركا“ إبراز إنجازات ألعاب القوى الإسبانية، وخصصت -أيضًا- صفحتها للحديث عن أزمة ريال مدريد بعد خسارة الكلاسيكو مرتين، مؤكدة أن الفريق مطالب بالتأهل على حساب أياكس لتهدئة العاصفة.

كما تحدثت عن هدفي موراتا اللذين منحا أتلتيكو مدريد الاستمرار في مطاردة برشلونة في الليغا.

آس

وتصدر غلاف صحيفة ”آس“ عنوان ”جفاف مدريد“، قائلين: ”منذ 15 سنة لم يفشل الفريق في التسجيل في 10 مباريات، ”أسوأ سِجِل تهديفي للفريق منذ موسم 2007/08“.

الصحف الإنجليزية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن شكوى يورغن كلوب من الرياح التي أثرت على لقاء فريقه أمام إيفرتون، وكتبت مشيرة للقب: ”ذهب مع الرياح“، في إشارة لفقدان ليفربول للصدارة.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز لاتسيو في ديربي روما 3-0، وتفوق ميلان على جاره إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، حيث تقدم عليه للمركز الثالث بفارق نقطة.

كما تحدثت عن ما قاله أليغري حول رونالدو، حيث أكد أنه يستحق ثلاثة أضعاف ثمنه.

توتو سبورت

تحدثت ”توتو سبورت“ عن فوز يوفنتوس على نابولي، وكتبت: ”+16″، في إشارة للفارق بين المتصدر ووصيفه وأكدت أنه في طريقه للقب الثامن على التوالي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اختارت الصحيفة الحديث عن حماقة المهاجم ماريو بالوتيلي، الذي احتفل بهدفه مباشرة من الملعب على صفحته على ”إنستغرام“، كما تحدثت عن الفوز الكبير لأولمبيك ليون.