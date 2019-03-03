ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 26 (صورة)

حقق فريق يوفنتوس، الفوز على مضيفه نابولي بهدفين لهدف في قمة مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم بختام مباريات الجولة السادسة والعشرين.

نجح يوفنتوس في فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، وتقدم بهدفين عن طريق البوسني ميرالم بيانيتش والألماني إيمري تشان في الدقيقتين 28 و39 من زمن اللقاء.

بعدها نجح نابولي في تقليص الفارق بهدف عن طريق الإسباني خوزيه كاييخون في الدقيقة 61.

بهذه النتيجة، ابتعد يوفنتوس بالقمة وأصبح قريبًا من لقب (الكالتشيو) برصيد 72 نقطة بفارق 16 نقطة عن نابولي.

وفي يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كاملًا:

كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس19 هدفًا.

”فابيو كوالياريلا“ لاعب سامبدوريا 19 هدفًا.

”كريستوف بياتيك“ لاعب ميلان 18 هدفًا.

”دوفان زاباتا“ لاعب أتالانتا 16 هدفًا.

”أركاديوش ميليك“ لاعب نابولي 14 هدفًا.