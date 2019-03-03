يوفنتوس يتخطى نابولي بصعوبة ويبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

قطع يوفنتوس خطوة كبيرة نحو الحفاظ على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي عندما تغلب 2-1 على مستضيفه نابولي اليوم الأحد في مباراة مثيرة باستاد سان باولو أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين وأهدر فيها صاحب الأرض ركلة جزاء متأخرة.

سجل البوسيني ميراليم بيانيتش ليوفنتوس من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 28، وعزز الألماني ايمري تشان النتيجة في الدقيقة 39.

وأحرز الاسباني خوسيه كاييخون هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 60، وأضاع لورينزو إنسيني ركلة جزاء لنابولي قبل نهاية المباراة.

وطرد الحكم جيانلوكا روكي أليكس مريت حارس مرمى نابولي (25) والبوسني ميراليم بيانيتش من جانب يوفنتوس (47).

وعزز يوفنتوس رصيده في قمة الترتيب بـ 72 نقطة بفارق 16 نقطة عن نابولي الثاني (56 نقطة).

الدوري الايطالي | نابولي 0 × 1 يوفنتوس | هدف اول يوفنتوس بيانتش هدف راااائع HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/IOPrs8FdV2 — انا موت يعود من جديد (@OOQQ4040) ٣ مارس ٢٠١٩

الدوري الايطالي | نابولي 0 × 2 يوفنتوس | هدف الثاني يوفنتوس ايمري كان HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/WfLOvKV730 — انا موت يعود من جديد (@OOQQ4040) ٣ مارس ٢٠١٩