مباراة يوفنتوس ونابولي.. إيقاف اللقاء في الدقيقة 13 للحداد على دافيدي أستوري (فيديو)

توقفت مباراة نابولي ويوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي في الدقيقة 13، وصفق كل من في ملعب سان باولو في الذكرى الأولى لدافيدي أستوري قائد فيورنتينا الراحل الذي وافته المنية في الرابع من مارس/ آذار العام الماضي.

وقررت رابطة الدوري الإيطالي إيقاف كافة مباريات الجولة الحالية عند الدقيقة 13، وهو رقم قميص أستوري للتصفيق والحداد مع ظهور صورته على شاشات كافة الملاعب.

وبكى بعض لاعبي فيورنتينا عندما توقفت مباراة الفريق أمام أتلانتا، يوم الأحد، خلال الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف على أرض المنافس.

وخلال مباراة نابولي واليوفي صفق جميع اللاعبين، وانهمرت الدموع من عيون بعضهم حزنًا على رحيل اللاعب الشاب الذي تُوفي العام الماضي.

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دقيقة صمت في السان باولو على روح لاعب فيورنتينا الراحل دافيدي أستوري..#beINSerieA #NapoliJuve pic.twitter.com/gdBDywmDrl — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٣ مارس ٢٠١٩

وعُثر على المدافع أستوري الذي كان يخوض موسمه العاشر في الدوري الإيطالي ميتًا في غرفته في فندق في أوديني إذ كان يستعد فيورنتينا لمواجهة أودينيزي على استاد داتشيا في الدوري العام الماضي.

وانضم أستوري، الذي خاض 289 مباراة في دوري الأضواء، إلى فيورنتينا قادمًا من كالياري على سبيل الإعارة في أغسطس/ آب 2015 وبعد ذلك بعام ارتبط مع النادي بعقد دائم.

وقبل ذلك أمضى اللاعب ستة أعوام مع كالياري، وأعير إلى روما لعام واحد ، لكنه نشأ في صفوف ميلان لكنه لم يلعب للفريق الأول مطلقًا.