كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في قمة الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”سان باولو“ لمتابعة اللقاء المرتقب بين نابولي وضيفه يوفنتوس في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإيطالي.

وتبدو هذه المواجهة في غاية الأهمية في طريق الصراع بين الفريقين على صدارة الكالتشيو، رغم التفوق الواضح ليوفنتوس هذا الموسم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة يوفنتوس ونابولي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:30 مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل يوفنتوس صدارة الترتيب برصيد 69 نقطة من خلال 22 انتصارًا، و3 تعادلات دون هزيمة، وسجل البيانكونيري 53 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.. وبلا شك يبقى الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الشباك في تشكيلة اليوفي، وهداف الفريق برصيد 19 هدفًا.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 56 نقطة من خلال 17 انتصارًا و5 تعادلات و3 هزائم، وسجل الفريق 46 هدفًا، واستقبل 18 هدفًا ويبقى البولندي أركاديوز ميليك هداف الفريق برصيد 14 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز يوفنتوس بنتيجة 3-1 بالدور الأول للدوري.

أوراق أنشيلوتي

يبحث نابولي عن تحقيق الفوز لتقليص الفارق، ويفتقد الفريق خدمات المدافع راؤول ألبيول للإصابة.

ويعتمد نابولي على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس دافيد أوسبينا وأمامه الرباعي كاليدو كوليبالي ونيكولا ماكسيموفتش وفينسينت بوجوت وفوزي غلام في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط الثنائي فابيان وآلان لوريلو وخوسيه كاييخون وبيوتر زيلينسكي، بينما يقود الهجوم لورينزو إينسيني وميليك.

طموح أليغري

يبحث المدرب ماسيمو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن الفوز ولا شيء سواه من أجل تعزيز الصدارة وقتل فرص المنافسة بالوصول إلى 16 نقطة.. ويفتقد الفريق الثلاثي دوغلاس كوستا وسامي خضيرة وخوان كوادرادو للإصابة.

ويعتمد أليغري على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس فويتشيك تشيزيني وأمامه الرباعي جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وجواو كانسيلو وأليكس ساندرو للدفاع مع ثلاثي الوسط ميراليم بيانيتش ورودريغو بينتاكور وبلايس ماتويدي.

ويقود الهجوم النجم كريستيانو رونالدو حال تأكد جاهزيته بشكل تام بجانب باولو ديبالا وماريو مانزوكيتش، وأكد عماد دربالة، محلل الكرة الإيطالية السابق في قناة أون سبورت، لـ“إرم نيوز“، أن هذه المواجهة ستكون صعبة للغاية على الفريقين، خاصة نابولي الذي سيكون تحت الضغط وبحاجة ماسة للفوز.

وأضاف: ”رونالدو وديبالا دويتو مهم في تشكيلة يوفنتوس، بينما سيكون ميليك وإينسيني في قمة التركيز لتهديد مرمى يوفنتوس في المباراة“.