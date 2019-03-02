لاتسيو يحقق فوزًا ثمينًا على روما في الدوري الإيطالي (فيديو)

لاتسيو يحقق فوزًا ثمينًا على روما في الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق نادي لاتسيو فوزا مثيرا على غريمه روما، بثلاثية دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب الأولمبيكو، في إطار الجولة الـ 26 من عمر الدوري الإيطالي.

ثلاثية لاتسيو حملت توقيع فيليبي كايسيدو وشيرو إيموبيلي و دانيلو كاتالدي في الدقائق 12 و73 و89.

وارتفع رصيد لاتسيو إلى 41 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس.

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