لاتسيو يحقق فوزًا ثمينًا على روما في الدوري الإيطالي (فيديو)

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ارتفع رصيد لاتسيو إلى 41 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس.



