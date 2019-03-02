ميلان يهزم ساسولو ويرتقي ثالثًا في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

قفز فريق ميلان إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفضل الفوز على ضيفه ساسولو 1-0، اليوم السبت، في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة بول ليرولا، لاعب ساسولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وأكمل ساسولو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أندريا كونسيلي في الدقيقة 64.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، صاحب المركز الرابع، والذي سقط أمام مضيفه كالياري بهدف دون ردٍ، أمس الجمعة.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، ويحل نابولي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

وتوقف رصيد ساسولو عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.