واندا نارا تفتح الباب أمام انتقال إيكاردي إلى ريال مدريد

بات ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد بعد تصريحات زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا بشأن نفي ما تردد عن أنها كانت سببًا مباشرًا في عدم انتقاله إلى النادي الملكي.

ويعاني المهاجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 26 عامًا، من مشاكل مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي، ولا يشارك في المباريات منذ سحب شارة القيادة منه.

وأعلن إيكاردي في بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يعاني من عدم احترام في التعامل مع ناديه.

ولم يشارك المهاجم الأرجنتيني مع الفريق منذ سحب شارة القيادة منه قبل أسبوعين وسط غموض بشأن مستقبله مع النادي عقب مفاوضات مطولة لتمديد عقده.

ورفض لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر، الحديث عن موقف إيكاردي عقب الخسارة أمام كالياري، يوم الجمعة، وركز على اللاعبين المتاحين أمامه في رد فعل مفاجئ لنارا التي ردت على المدير الفني الإيطالي.

وقالت نارا لوسائل إعلام إيطالية، منها موقع ”كاليتشو ميركاتو“:“ليس صحيحًا أن ماورو لم ينتقل إلى ريال مدريد بسببي كما قِيل في إسبانيا، وهذا خطأ، ولدينا الكثير من الاحترام لريال مدريد“.

ويملك إيكاردي شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ مئة مليون يورو، لكن النادي الملكي يسعى إلى استغلال الموقف للحصول على هجمات المهاجم الشاب بأقل من هذا المبلغ.