ماسيمليانو آليغري يحسم موقف كريستيانو رونالدو من مباراة يوفنتوس ونابولي

أكد المدرب ماسيمليانو آليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة البيانكونيري مع نابولي، الأحد، في قمة منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

وأوضح آليغري في تصريحات صحفية قبل المباراة: ”كريستيانو رونالدو تعافى من إصابته وسيلعب أمام نابولي“.

وأصيب المهاجم البرتغالي بكدمة في الكاحل الأيسر في الفوز بهدف نظيف على بولونيا، يوم الأحد الماضي، لكنه تعافى، ورغم ذلك ينوي آليغري عدم المخاطرة به، وتجهيزه لإياب دور الستة عشر أمام أتلتيكو مدريد الأسبوع الحالي

وأضاف: ”في هذه السنوات القليلة الماضية كان لدينا الكثير من الارتياح في الدوري الإيطالي، والآن نحن كذلك ما زلنا في دوري أبطال أوروبا“.

وأردف: ”الانتقادات جزء من اللعبة وأقبلها إذا كانت بنّاءة. أعمل بشغف وحماس كبيرين ومحاولة أن أضرب مثالًا بسلوكي“.

”سنلعب في مباراة كبيرة في ليلة كبيرة لكرة القدم الإيطالية. لن تكون مباراة، ستكون مختلفة عن المواجهات السابقة.“

وأكمل آليغري: ”سنكون أمام أتلتيكو مدريد في حالة جيدة. لا أعرف ما إذا كنّا سنتخطى، لكن الفريق سيكون جاهزًا بالتأكيد“.

وواصل آليغري: ”سنحتاج إلى الاستاد بأكمله خلفنا عندما نلعب أمام أتلتيكو مدريد، لدعم اللاعبين“.

وخسر يوفنتوس 0/2 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا؛ ما يجعل مهمته معقدة في التأهل لدور الـ 8.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بفارق 13 نقطة عن نابولي الثاني.