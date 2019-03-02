إليك أبرز عناوين الصحف العالمية الرياضية هذا الصباح.. الكلاسيكو وقمة يوفنتوس مع نابولي

اهتمت الصحف الرياضية الأوروبية بكلاسيكو الدوري الإسباني، الذي يجمع برشلونة وريال مدريد بعد 3 أيام فقط من كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي انتهى كاتالونيًا 3/0.

كما اهتمت بقمة مدينة ليفربول التي تجمع ليفربول وإيفرتون في لقاء يسعى خلاله الجار الصغير لعرقلة المتصدر ومنعه من الفوز.

وكان لقمة الدوري الإيطالي بين نابولي الوصيف ويوفنتوس المتصدر الاهتمام الأكبر في الصحف الإيطالية، وكذلك ديربي روما بين روما ولاتسيو.

الصحف الإسبانية

سبورت

اهتمت سبورت بكلاسيكو الليغا الذي يجمع ريال مدريد ببرشلونة في ثاني لقاء بعد لقاء الأربعاء الماضي في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وأكدت أنها فرصة أمام برشلونة لحسم الأمر مبكرًا في الليغا وإبعاد ريال مدريد نهائيًا، مستفيدًا من فوزه الكبير 3/0 في اللقاء الماضي والهزة المعنوية لمنافسه.

ماركا

اختارت ماركا عنوانًا للقاء الكلاسيكو ”مهمة استعادة الثقة“ للاعبي ريال مدريد، حيث يرغبون في محو صورة الهزيمة الماضية أمام الغريم والخروج من كأس ملك إسبانيا واستعادة الثقة قبل مواجهة أياكس في دوري الأبطال، والآمل الضئيل في التنافس على الدوري الإسباني عبر تقليص الفارق لـ 6 نقاط.

موندو ديبورتيفو

اختارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الحديث عن كلاسيكو كرة القدم وكلاسيكو كرة السلة في صفحتها الأولى، حيث تحدثت عن كلاسيكو الليغا، مؤكدة أن برشلونة يسعى لإعادة سيناريو لقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والفوز مجددًا على سانتياغو برنابيو.

بينما في كرة السلة، أبرزت فوز برشلونة 77/70 على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وكتبت ”الثلاثية؟“، في إشارة لفوز فريق كرة القدم وبعده كرة السلة ثم لقاء الليغا في كرة القدم.

الصحف الإنجليزية

صن

اهتمت ”صن“ بديربي مدينة ليفربول الذي يجمع المتصدر ليفربول بغريمه إيفرتون، مبرزة تصريحات سيلفا التي سخر خلالها من يورغن كلوب واحتفاله بهدف الفوز في لقاء الذهاب وكأنه فاز بكأس العالم.

الصحف الإيطالية

كوريري ديل سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بديربي العاصمة الإيطالية الذي يجمع روما ولاتسيو في لقاء يشهد الصراع حول المقاعد الأوروبية، كما تحدثت عن هزيمة إنتر ميلانو ومواجهة يوفنتوس ونابولي.

واهتمت الصحيفة الإيطالية أيضا بكلاسيكو إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة في الليغا.

لاغازيت ديل سبورت

استغلت الصحيفة هزيمة إنتر أمام كلياري لتفتح ملف الجدل الدائر حول غياب الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن الفريق.

كما تحدثت عن اللقاء المرتقب بين أنشيلوتي مدرب نابولي ونجمه السابق في ريال مدريد المهاجم كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

توتو سبورت

أكدت الصحيفة أن خسارة إنتر ميلان قد تكلفه غاليًا، ففوز روما وميلان يدفعانه للمركز الخامس، ويفقد مكانه بين الأربعة الكبار.

كما اهتمت الصحيفة برحيل ماروتا، المدير الرياضي ليوفنتوس، وتأثير ذلك على مستقبل المدرب ماسيميليانو أليغري بحكم العلاقة التي كانت تجمع الطرفين.

الصحف الفرنسية

ليكيب

خصصت صحيفة ليكيب عددها الأسبوعي لهجوم باريس سان جرمان الذي يحقق أرقامًا مذهلة رغم غياب نجميه كافاني ونيمار للإصابة، لكن الفريق يواصل التسجيل في كل اللقاءات.

كما تحدثت عن إمكانية عودة البرتغالي سوزا لبوردو ليكون مدربًا جديدًا للفريق.