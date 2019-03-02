مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع يوم جديد حافل بالمباريات القوية على مستوى كرة القدم الأوروبية والعربية.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، 2 مارس، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.

دوري أبطال أفريقيا:

النادي الرياضي القسنطينى الجزائري VS الإسماعيلي المصري، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 7.

الدوري الإنجليزي:

توتنهام VS آرسنال، الساعة 15:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.

مانشستر يونايتد VS ساوثهامبتون، الساعة 18:00، على قناة برايتون مانشستر سيتي، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD.

الدوري الإسباني:

هويسكا VS إشبيلية، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 8.

ريال مدريد VS برشلونة، الساعة 22:45، على قناتي beIN SPORTS HD 1، beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

ميلان VS ساسولو، الساعة 20:00، على قناة beIN SPORTS HD 4.

لاتسيو VS روما الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

بروسيا مونشنغلادباخ VS بايرن ميونخ، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 3 وbeIN SPORTS HD 5.

كان VS باريس سان جيرمان، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 6.