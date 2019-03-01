على طريقة سيميوني.. إنسيني لاعب نابولي يسخر من يوفنتوس قبل قمة الدوري الإيطالي (صورة)

أشعل لورينزو إنسيني لاعب نادي نابولي الأجواء قبل مباراة فريقه مع يوفنتوس، في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان باولو.

وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن لورينزو إنسيني قلّد احتفال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أثناء تدريبات نابولي، صباح الجمعة، استعدادًا لمواجهة يوفنتوس.

وأوضح الموقع أن سلوك إنسيني على طريقة سيميوني، دلالة واضحة على رغبة مهاجم نابولي في السخرية من يوفنتوس، في ظل العداوة الشديدة بين الفريقين في الفترة الأخيرة.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويملك 69 قطة، بفارق 13 نقطة عن نابولي الثاني الذي يملك 56 نقطة.

وارتكب سيميوني السلوك المشين بعد تسجيل الهدف الأول لأتلتيكو مدريد على يوفنتوس، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، علمًا أن المباراة انتهت بفوز النادي الإسباني 2/0.

واعتذر سيميوني عن تصرفه وقال: ”يعرف الجميع أني لا أبحث عن أعذار ولا مبررات، أقدّم اعتذاري لكل من أحس أنه مستهدف من حركتي ولفريق يوفنتوس، كان احتفالًا وحركة سيئة لكل ما أحس به لاعبو فريقي، أقول ذلك لأنهي هذه القضية“.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فتح تحقيق ضد دييغو سيميوني، على خلفية الحركة غير الأخلاقية التي قام بها بعد الهدف الأول لفريقه في مرمى يوفنتوس.