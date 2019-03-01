إيفان راكيتيتش ينهي الجدل حول مستقبله مع نادي برشلونة

أنهى الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، الجدل بعد الأنباء التي ترددت بقوة عن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني.

وشدد راكيتيتش على عدم وجود أي نية له للرحيل عن برشلونة، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“: ”أحب العيش في إسبانيا، ولسوء الحظ لا يمكنني طلب جواز سفر آخر؛ لأنني أملك بالفعل اثنين، ولم أطلب آخر لأنني سعيد هنا“.

وأضاف: ”عائلتي سعيدة وبناتي بخير في برشلونة؛ لأنها قريبة من إشبيلية، وهي مدينة مثالية لنا للعيش فيها“.

وتردد أن راكيتيتش، البالغ من العمر 30 عامًا، سيرحل عن برشلونة، بعد تعاقد النادي الكتالوني مع الهولندي فرينكي دي يونغ، واحتمال التعاقد مع آدريان رابيو في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأفادت تقارير صحفية، أن راكيتيتش دخل في مفاوضات حقيقية مع إنتر ميلان الإيطالي، الذي قدّم له عرضًا مميزًا وراتبًا أعلى مما يحصل عليه حاليًا في برشلونة.

وانضم راكيتيتش إلى برشلونة، صيف العام 2014، قادمًا من إشبيلية، مقابل 18 مليون يورو، وسجل لبرشلونة 33 هدفًا وصنع 34 في 252 مباراة، بينها 4 أهداف في 38 مباراة الموسم الحالي.