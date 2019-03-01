إنجاز فالنسيا ومستقبل ساري وبوكيتينو أبرز اهتمامات الصحف الرياضية العالمية

اهتمت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة بعدة أحداث من بينها تأهل فالنسيا لمواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا ومستقبل المدربان ماوريسيو ساري في تشيلسي وماوريسيو بوكيتينو في توتنهام، كما كان للمواجهة المنتظرة نهاية الأسبوع بين نابولي ويوفنتوس اهتمام كبير في إيطاليا.

واهتمت الصحف أيضًا بمصير عدة لاعبين كإيسكو ومارسيلو وماورو إيكاردي في ظل المشاكل التي يعانوها ها الموسم في فرقهم.

الصحافة البريطانية

صن

اهتمت صحيفة ”صن“ البريطانية برغبة ريال مدريد في التعاقد مع مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو ساري وأكدت على وجود ”خوف في توتنهام لرحيل بوكيتينو“.

كما اهتمت الصحيفة بالأخبار التي تربط زيدان بيوفنتوس وأكدت أن تشيلسي مطالب بالتحرك بسرعة للتعاقد مع المدرب الفرنسي.

فيما أشارت لإقالة الإيطالي رانييري من فولهام بعد 106 أيام على تعيينه.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية باستهداف يوفنتوس نجوم ريال مدريد بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث تتجه الأنظار للثنائي البرازيلي مارسيلو والإسباني إيسكو المستهدفين في الصيف القادم.

كما نشرت الصحيفة رسالة ماورو إيكاردي لجماهير إنتر ميلان والتي أكد من خلاله على حبه للفريق ورغبته في الاستمرار.

الصحافة الإسبانية

ماركا

اهتمت ”ماركا“ بتأهل فالنسيا لنهائي كأس ملك إسبانيا على حساب ريال بيتيس الذي كان يأمل في لعب النهائي الذي يقام على ملعبه، لكن فالنسيا فاز بهدف لرودريغو ليواجه برشلونة حامل اللقب في الأربع مواسم الأخيرة.

كما اهتمت الصحيفة بدعوة فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد الجديد للمنتخب البرازيلي الأول بعد تألقه في اللقاءات الأخيرة رفقة فريقه.

سبورت

اختارت ”سبورت“ أن تتحدث عن برشلونة وكتبت ”الباب مفتوح نحو الثلاثية“ بعد التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد.

كما تحدثت الصحيفة عن تأهل فالنسيا لمواجهة برشلونة في نهائي كأس الملك وعقوبة سيرجيو راموس في دوري الأبطال وتألق عثمان ديمبلي.

موندو ديبورتيفو

اختارت الصحيفة الكتالونية الحديث عن الكلاسيكو قبل اللقاء الثاني المقرر السبت وكتبت ”العقد المذهل“ في إشارة لتحقيق برشلونة لـ 10 انتصارات على سانتياغو برنابيو في 10 مواسم الأخيرة كان آخرها 3/0 في إياب نصف نهائي كأس الملك.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل فالنسيا لنهائي كأس ملك إسبانيا ومواجهته لبرشلونة حامل اللقب.

لاغاريا ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بالمواجهة المنتظرة بين نابولي الوصيف ويوفنتوس المتصدر في الدوري الإيطالي الأحد القادم من خلال المواجهة بين المدربين ماسيميليانو آليغري وكارلو أنشيلوتي ووصفت المنافسة بالصراع الأوروبي.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة الفرنسية بما تعرض له لاعبي كرة القدم الفرنسية من سرقة لمنازلهم خلال اللقاءات وخاصة لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي.