مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حافل بالمباريات على مستوى كرة القدم العربية والأوروبية.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 1 مارس، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة:

الدوري الإيطالي:

كالياري VS إنتر ميلان، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني:

أوغسبورغ VS بروسيا دورتموند، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 5

الدوري السعودي:

الرائد VS القادسية، الساعة 16:00، على قناة على ksa sport، ودوري بلس.

الهلال VS الفيصلي، الساعة 18:35، على قناة ksa sport، ودوري بلس.

الأهلي VS الاتحاد، الساعة 20:30، على قناة ksa sport، ودوري بلس.

الدوري الإماراتي:

الجزيرة VS عجمان، الساعة 16:40 على قنوات قناة أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.

الظفرة VS دبا الفجيرة، الساعة 16:45، على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.

الفجيرة VS الشارقة، الساعة 19:15، على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD..

الإمارات VS الوصل، الساعة 19:15، على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.