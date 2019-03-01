مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حافل بالمباريات على مستوى كرة القدم العربية والأوروبية.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 1 مارس، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة:
الدوري الإيطالي:
كالياري VS إنتر ميلان، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني:
أوغسبورغ VS بروسيا دورتموند، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 5
الدوري السعودي:
الرائد VS القادسية، الساعة 16:00، على قناة على ksa sport، ودوري بلس.
الهلال VS الفيصلي، الساعة 18:35، على قناة ksa sport، ودوري بلس.
الأهلي VS الاتحاد، الساعة 20:30، على قناة ksa sport، ودوري بلس.
الدوري الإماراتي:
الجزيرة VS عجمان، الساعة 16:40 على قنوات قناة أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.
الظفرة VS دبا الفجيرة، الساعة 16:45، على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.
الفجيرة VS الشارقة، الساعة 19:15، على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD..
الإمارات VS الوصل، الساعة 19:15، على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.