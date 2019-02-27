إيكاردي يثير الجدل مجددًا حول مستقبله مع إنتر ميلان (صور)

أثار المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مزيدًا من الجدل حول مستقبله مع فريقه الحالي إنتر ميلان بعد نشره صورة له على “ إنستغرام “ وكتب تعليقًا عليها “ الحرية ”؛ في إشارة اعتبرها البعض تلميحًا بالخروج من فريقه الحالي.

وسحب إنتر ميلان شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني، كما أبعده عن تشكيلة الفريق نتيجة الخلاف مع زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا بسبب مفاوضات تمديد عقده.

وربطت عدة تقارير إعلامية المهاجم الأرجنتيني بعدة فرق في إيطاليا وأوروبا، من بينها يوفنتوس ونابولي وتشيلسي وريال مدريد.

ووضع لاعب يوفنتوس الدولي البرتغالي جواو كانسيلو إعجابًا على الصورة التي نشرها الدولي الأرجنتيني.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي نابولي دخل على خط المفاوضات مع إيكاردي.

ووفقًا لما ذكره موقع ”توتو ميركاتو“ الإيطالي، اليوم الأربعاء، فإن نابولي عرض على إيكاردي راتبًا سنويًا يبلغ 9 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليونين كمكافآت.

وكانت واندا نارا، زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله، قد طالبت إدارة إنتر براتب قدره 10 ملايين يورو، يشمل المكافآت، من أجل التوقيع على عقد جديد.

لكن الموقع قال إن إنتر يميل إلى بيع إيكاردي ليوفنتوس، حيث يعد النادي الوحيد في الكالتشيو القادر على دفع الـ110 ملايين يورو، التي يستطيع النيراتزوري الحصول عليها من أي نادٍ غير إيطالي، مقابل التخلي عن مهاجمه.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد إيكاردي، للأندية غير الإيطالية، 110 ملايين يورو.