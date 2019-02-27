نابولي يستغل أزمة إيكاردي مع إنتر ميلان ويقدم عرضًا مغريًا للاعب

كشفت تقارير صحفية أن نادي نابولي دخل على خط المفاوضات مع ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، والذي يعيش في أزمة كبيرة مع ناديه، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكره موقع ”توتو ميركاتو“ الإيطالي، اليوم الأربعاء، فإن نابولي عرض على إيكاردي راتبًا سنويًا يبلغ 9 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليونين كمكافآت.

وكانت واندا نارا، زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله، قد طالبت إدارة إنتر براتب قدره 10 ملايين يورو، يشمل المكافآت، من أجل التوقيع على عقد جديد.

لكن الموقع قال إن إنتر يميل إلى بيع إيكاردي ليوفنتوس، حيث يعد النادي الوحيد في الكالتشيو القادر على دفع الـ110 ملايين يورو، التي يستطيع النيراتزوري الحصول عليها من أي نادٍ غير إيطالي، مقابل التخلي عن مهاجمه.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد إيكاردي، للأندية غير الإيطالية، 110 ملايين يورو.

وأشار ”توتو ميركاتو“ إلى أن رحيل المهاجم الأرجنتيني صوب أحد المنافسين في إيطاليا سيكون بمثابة صدمة كبيرة لمشجعي النيراتزوري.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت مؤخرًا أن إيكاردي لا ينوي مغادرة الدوري الإيطالي، في حال وصول علاقته مع ناديه إلى نقطة النهاية.