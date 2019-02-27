مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة والمعلقين

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم، يومًا مثيرًا داخل المستطيل الأخضر، حيث نشهد اليوم ”كلاسيكو الأرض“ بين ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى مباريات مهمة في الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي نرصد لكم مواعيد أهم مباريات، اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة والمعلقين:

كأس زايد:

النجم الساحلي يوجه المريخ السوداني، المباراة تنطلق في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية وستكون مذاعة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 HD، بتعليق عامر عبد الله ومحمد الشامسي.

كأس ملك إسبانيا:

ريال مدريد يواجه برشلونة، تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت 1 بصوت الثلاثي، عصام الشوالي وحسن العيدروس وأحمد الطيب.

كأس إيطاليا:

فيورنتينا يواجه أتلانتا، وتنطلق في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت السعودية وستكون مذاعة عبر قناة sport tv 3.

الدوري الإنجليزي:

آرسنال يواجه بورنموث، تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 8 HD بصوت المعلق سوار الذهب.

ليفربول ضد واتفورد، تنطلق في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت السعودية وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق خالد الحدي.

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد، تنطلق في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD بصوت محمد بركات.

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، تبدأ في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD بصوت المعلق محمد الكواليني.

تشيلسي ضد توتنهام، تبدأ في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت خليل الباشي.