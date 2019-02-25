طرد مهاجم إيطالي لاحتفاله على طريقة سيميوني (فيديو)

طُرد لاعب في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي عقب تقليد احتفال دييغو سيميوني الفاضح خلال الفوز على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وفتح الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تحقيقًا ضد المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، على خلفية الحركة غير الأخلاقية التي قام بها بعد الهدف الأول لفريقه في مرمى يوفنتوس في ذهاب دور الـ 16.

وكان سيميوني قد اعتذر عن حركته المشينة، مؤكدًا أنه لم يقصد بها يوفنتوس وجماهيره وأنها كانت عفوية نتيجة ما تعرض له الفريق من ضغوط وقرارات من تقنية الفيديو.

وقال موقع ”فوتبول إيطاليا“ إن ريكاردو موريو مهاجم براتو احتفل بهدف الفوز الذي سجله في مرمى فياريغيو يوم الأحد الماضي بالطريقة ذاتها التي احتفل بها المدير الفني الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد.

ولم يغفر الحكم احتفال اللاعب مثلما فعل حكم مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس حيث أشهر بطاقة حمراء مباشرة للمهاجم إثر احتفاله المشين.

ومن حسن حظ براتو الحفاظ على تقدمه عقب طرد مهاجمه موريو لينتهي اللقاء بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف.