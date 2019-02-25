غابرييل باتيستوتا يكشف سببًا غريبًا دفعه لرفض ريال مدريد

كشف المهاجم الأرجنتيني السابق، غابرييل باتيستوتا، أسباب رفضه الانضمام لريال مدريد الإسباني، خلال مسيرته الكروية.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ عن باتيستوتا قوله: ”لم أحب أبدًا أن أكون قائد الفريق، لأنه عندما تصبح القائد، أنت المسؤول عن الانتصارات والهزائم“.

وأضاف باتيستوتا: ”لاعب كرة القدم يتم التعامل معه كمُنتج، وحين كنت في فيورنتينا كنت مطلوبًا من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وميلان، ولكن دائمًا كنت أفضل الهدوء في فلورنسا“.

وواصل: ”لو كنت ذهبت إلى ريال مدريد كنت سأفوز بالتأكيد (بالألقاب)، وسأسجل أكثر من 200 هدف، لكنني وقتها كنت سأشعر بالملل، وكان سيحدث نفس الشيء في ميلان“.

وأتم: ”لهذا أشعر بأنني فائز، على الرغم من أنني لم أحصل على لقب، لكنني فائز لأنني تركت كل شيء وجعلت فيورنتينا يحارب بقوة“.

وسجل باتيستوتا 238 هدفًا في 430 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها، إلى جانب 54 هدفًا في 77 مباراة مع منتخب الأرجنتين.