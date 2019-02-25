كشف تفاصيل عقد إيفان راكيتيتش مع إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الإثنين، أن إنتر ميلان الإيطالي، على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني.

وأوضحت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“، أن إنتر ميلان في مراحل متقدمة من المفاوضات مع برشلونة، لضم راكيتيتش، مشيرة إلى أن اللاعب سيغادر النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان قدّم عرضًا بقيمة 35 مليون يورو، في حين يطلب برشلونة 45 مليون يورو، وأن الاتفاق بين الطرفين يمكن أن ينتهي بحل وسط مقابل 40 مليون يورو.

وبشأن راتب راكيتيتش أوضحت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ أن إنتر ميلان سيدفع أكثر من 5.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأكد راكتيتش رغبته في الاستمرار مع برشلونة؛ إلا أن التعاقد مع فرينكي دي يونغ، واحتمال التعاقد مع آدريان رابيو سيقلص حظوظ اللاعب في المشاركة أساسيًا، علمًا أنه رفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وانضم راكيتيتش، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى برشلونة العام 2014، قادمًا من إشبيلية، وسجل لبرشلونة 33 هدفًا وصنع 34 في 251 مباراة.