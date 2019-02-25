ريال مدريد وتشيلسي يطاردان موهبة روما نيكولا زانيولو

كشفت تقارير صحفية إيطالية رغبة ناديي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع نيكولا زانيولو، موهبة نادي روما الإيطالي.

وقالت صحيفة ”لاريبوبليكا“ الإيطالية إن ”مسؤولي ريال مدريد وتشيلسي أجروا اتصالات مع وكيل أعمال زانيولو، للاستفسار منه عن الشرط الجزائي في عقد المهاجم الشاب مع روما“.

ويرتبط زانيولو مع روما بعقد يستمر حتى منتصف عام 2023.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى أن مسؤولي الريال والبلوز أجروا اتصالات مع كلاوديو فيروريلي، وكيل أعمال زانيولو، من أجل معرفة ما إذا كان من الممكن أن يرحل اللاعب عن روما بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت أن الناديين بحثا مع فيروريلي إمكانية سداد الشرط الجزائي في عقد زانيولو مع روما، مقابل الانتقال إلى أحد الناديين.

وأكدت الصحيفة الإيطالية واسعة الانتشار، أن ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، من ضمن الأندية الراغبة في الحصول على خدمات زانيولو، البالغ من العمر 19 عامًا.

وشارك زانيولو مع روما هذا الموسم في 24 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

وكانت شهادة ميلاد زانيولو مع التألق في مباراة روما وبورتو، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز هدفي الذئاب في المباراة التي انتهت لصالح فريق العاصمة الإيطالية 2-1 على ملعب الأولمبيكو.