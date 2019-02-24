ديبالا يقود يوفنتوس للحفاظ على قمة ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز على بولونيا (فيديو)

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ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 69 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.



