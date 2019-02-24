ديبالا يقود يوفنتوس للحفاظ على قمة ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز على بولونيا (فيديو)

قاد الأرجنتيني باولو ديبالا المحترف في يوفنتوس، فريقه لعبور مضيفه بولونيا بهدف نظيف، في الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 67 لتشهد هدف التقدم ليوفنتوس عبر ديبالا.
وفشلت جميع محاولات بولونيا في إدراك التعادل، ليخرج يوفنتوس فائزًا باللقاء.
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قووووول اول لليوفي ديبالا pic.twitter.com/HbN18mXiS3
— @FasterGoal27 (@FasterGoal271) ٢٤ فبراير ٢٠١٩
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 69 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.
وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن تعادل كييفو فيرونا سلبيًا مع جنوى، بينما تعادل ساسولو مع سبال بهدف لكل منهما.