مدرب بولونيا يسخر من كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس

يدخل نادي يوفنتوس الإيطالي اختبارًا جديدًا عصر اليوم أمام بولونيا، في المرحلة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويحتل يوفنتوس صدارة المسابقة برصيد 66 نقطة، وبفارق كبير عن نابولي أقرب منافسيه، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة، في حين يعاني بولونيا خطر الهبوط، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

ورغم الفارق الكبير بين الناديين، إلا أن الصربي سينيسا ميهايلوفيتش، مدرب بولونيا، رفض اعتبار يوفنتوس ”فريقًا لا يقهر“، وأكد أن بولونيا يستطيع تحقيق الفوز على حامل لقب الدوري الإيطالي رغم ترتيبه المتأخر في جدول المسابقة.

وأشار ميهايلوفيتش، في تصريحات أبرزها موقع ”فوتبول إيطاليا“، اليوم الأحد، إلى أن يوفنتوس خسر الأسبوع الماضي أمام أتليتكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يؤكد أن فريقه يستطيع إسقاط اليوفي.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يخشى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وهداف الكالتشيو، قال ميهايلوفيتش ساخرًا: ”هناك شخص واحد فقط أخشاه في هذا العالم، هذا الشخص هو زوجتي“.