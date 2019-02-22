مفاجآت في قائمة المرشحين لخلافة ماسيميليانو آليغري في نادي يوفنتوس

كشفت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، مفاجآت في قائمة المرشحين لخلافة ماسيميليانو آليغري، في تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي الموسم المقبل.

وتحوم الشكوك حول استمرار أليغري في منصبه، خاصة بعد السقوط أمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بنتيجة 2/0، على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.

وتنتظر إدارة البيانكونيري مباراة العودة في تورينو، لحسم مصير آليغري، خاصة أن الخروج من البطولة في دور الـ16 سيكون صدمة قوية، بعد دعم صفوف الفريق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني السابق، مطلع الموسم الحالي، في صفقة بلغت قيمتها 110 ملايين يورو.

وقالت ”توتو سبورت“، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن إدارة يوفنتوس حددت 4 خيارات لخلافة أليغري، يتصدرهم الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد.

وأضافت ”يوجد 3 مدربين آخرين ينافسون زيدان في قيادة يوفنتوس، بينهم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والفرنسي ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018“.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي، الكالتشيو، بفارق 13 نقطة عن نابولي أقرب منافسيه، ولكنه ودّع بطولة كأس إيطاليا من دور الـ 8، أمام أتلانتا، بالهزيمة 3/0، في مفاجأة مدوية.