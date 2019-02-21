موعد قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي والفرق المتأهلة

انتهت مباريات دور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي بتأهل 16 فريق لدور 16 من بينهم كل المرشحين للقب أرسنال وتشيلسي وإشبيلية ونابولي وإنتر ميلان.

وسيتم إجراء قرعة دور 16 من مسابقة الدوري الأوروبي يوم الجمعة الساعة 12.00 بتوقيت غرينيتش، 14.00 بتوقيت القاهرة، 15.00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتجرى لقاءات دور 16 ما بين 7 و14 آذار/ مارس القادم ولن تكون موجهة ولا تواجد مستويات بل ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها ذلك مواجهات بين فرق من نفس البلد.

الفرق المتأهلة:

إشبيلية وفالنسيا وفياريال (إسبانيا)

زينت سان بيترسبورغ وكراسنودار (روسيا)

ريد بول سالزبورغ (النمسا)

نابولي وإنتر ميلان (إيطاليا)

أرسنال وتشيلسي (إنجلترا)

دينامو زغرب (كرواتيا)

فرانكفورت (ألمانيا)

سلافيا براغ (جمهورية التشيك)

دينامو كييف (أوكرانيا)

بنفيكا (البرتغال)

رين (فرنسا)