هل يطيح يوفنتوس بأحلام تشيلسي في التعاقد مع زين الدين زيدان؟

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن آمال نادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب البلوز، أصبحت في مهب الريح.

وينتظر مسؤولو تشيلسي نتيجة مباراة البلوز أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، يوم الأحد المقبل؛ لحسم مصير المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

ومن المتوقع أن تتم إقالة ساري في حالة خسارة تشيلسي أمام السيتي، بعد أن ودّع الفريق بطولة كأس إنجلترا، مطلع الأسبوع الجاري، عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في دور الـ16.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان يتطلع إلى منصب آخر، بعيدًا عن تشيلسي، حيث أصبح أحد المرشحين لقيادة نادي يوفنتوس الإيطالي، في الموسم المقبل.

وأصبح مستقبل الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب اليوفي، موضع شك كبير؛ بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، أمس، بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وأصبح البيانكونيري في موقف حرج قبل لقاء العودة في تورينو.

وفي حالة خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا، فإن استمرار أليغري سيكون ”على المحك“، خاصة أن إدارة السيدة العجوز وفّرت جميع الإمكانات لاستعادة اللقب الأوروبي، وتعاقدت مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني، مطلع هذا الموسم؛ لتحقيق هذا الهدف.