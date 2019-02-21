هل ينجح لاوتارو مارتينيز في تعويض مواطنه ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان؟

منح غموض مستقبل ماورو إيكاردي هداف إنتر ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم الغائب عن الفريق منذ فترة، الفرصة لمواطنه المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وانضم المهاجم، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى إنتر ميلان في بداية الموسم، عقب 3 مواسم رائعة مع راسينغ كلوب الأرجنتيني، لكن تشابه أدائه مع إيكاردي جعل المدرب لوتشيانو سباليتي يعتمد على أحدهما ليخسر مارتينيز دائمًا.

وقال سباليتي عقب الفوز 1/0 على بارما، قبل أسبوعين، عندما سجل مارتينيز هدف الفوز بعد دقيقتين من مشاركته كبديل: ”أداؤهما متشابه إلى حد كبير، وتحتاج لإيجاد اللحظة المناسبة للدفع بهما“.

لكن ذلك تغير منذ سحب شارة القيادة من إيكاردي، الأسبوع الماضي؛ بسبب غموض موقفه مع النادي، بعد مفاوضات مطولة بشأن تجديد عقده.

وغاب إيكاردي عن مباراتين منذ ذلك الحين، وخاضهما مارتينيز من البداية، وسيغيب أيضًا عن إياب دور الـ 32 للدوري الأوروبي أمام رابيد فيينا النمساوي في ميلانو، في وقت لاحق اليوم.

ولا يبدو واضحًا ما إذا كان إيكاردي سيكون متاحًا للمشاركة في المباراة المقبلة لإنتر ميلان في الدوري على أرض فيورنتينا، يوم الأحد المقبل، وهي مباراة صعبة أمام فريق لم يخسر في 8 مباريات في كافة المسابقات.

ورغم أن إيكاردي هداف الفريق في الدوري آخر 4 مواسم، إلا أن الفريق فاز في آخر مباراتين بدونه، حيث تغلب 1/0 على رابيد في فيينا الأسبوع الماضي، ثم 2/1 على سامبدوريا يوم الأحد الماضي.

وتلقى مارتينيز إشادة عقب تسجيله هدف الفوز في مباراة رابيد.

وقال سباليتي عنه: ”يتحرك بالكرة جيدًا ويضغط، وحصل على ركلة الجزاء ونفذها بنفسه بنجاح. هذا الانتصار يرجع إلى رغبته في القتال على الكرة“.

”يشعر بأريحية في مركز رأس الحربة، لكنه بحاجة ليثبت أنه حاسم على الدوام في منطقة الجزاء“.

ولا يزال إنتر ميلان يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 46 نقطة، متأخرًا بفارق 20 نقطة عن يوفنتوس المتصدر، لكنه ضمن الفرق المرشحة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتواصلت أزمة إيكاردي عندما بكت زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا أمام الكاميرات في برنامج تلفزيوني، يوم الأحد الماضي، قائلة إن اللاعب شعر وكأنه ”فقد إحدى ساقيه“ بعد أن جرّده النادي من شارة القيادة.

ويشكو إيكاردي أيضًا من ألم في ركبته وخضع لأشعة بالرنين المغناطيسي، أمس الأربعاء، لكن النادي أعلن أنه لا يعاني من أي شيء.

وقال إنتر ميلان في بيان: ”الأشعة لم تظهر تغييرًا ملحوظًا مقارنة بتلك التي أجراها قبل بداية الموسم الحالي“.

وأصدرت نارا العديد من التعليقات على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن سباليتي قال إن الموضوع يجب حسمه بشكل مباشر وجهًا لوجه.

وقال: ”هذه الأمور لا يمكن أن يتم حلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يجب حسم كل شيء وجهًا لوجه بالحديث المباشر“.

”ربما لو تذكرنا كيف يتم حل مثل هذه الأمور سيصبح الأمر سهلًا. أتذكر حينما كنت لاعبًا كانت مثل هذه الأمور تحل بهذه الطريقة التي لا تزال مفيدة رغم التطور التكنولوجي المذهل حاليًا“.