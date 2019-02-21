إليك أبرز عناوين الصحف الرياضية حول العالم هذا الصباح (صور)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

صحف العالم الرياضية منشغلة بأمور عديدة ما بين دوري أبطال أوروبا وقضايا الأندية المختلفة.