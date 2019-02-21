إليك أبرز عناوين الصحف الرياضية حول العالم هذا الصباح (صور)

شكل ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا العناوين الرئيسة لأغلب الصحف الرياضية الأوروبية الكبرى التي تصدر يوم الخميس، وخصوصًا هزيمة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد، وفوز مانشستر سيتي في ألمانيا على حساب شالكة 04.
صحف إسبانيا..
ماركا
كتبت صحيفة “ ماركا “ في عناوين صفحتها الأولى “ ما هذه الوحوش البرية “ مع صورة لاحتفال الأوروغوياني خيمينيز بهدفه في مرمى يوفنتوس.
كما احتفلت بمرور 1000 يوم على سيطرة ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا وكتبت “ 1000 يوم وريال مدريد لا زال بطلًا لأوروبا “ في إشارة لفوز باللقب في ثلاثة المواسم الأخيرة.
سبورت
وركزت صحيفة سبورت الكاتالونية على قضية الفرنسي أدريان رابيو وقضية انتقاله لبرشلونة وكتبت :“ عودة للبداية ”.
فيما كتبت عن هزيمة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يوجه ضربة قاضية تقريبًا لكريستانو رونالدو .“
كما احتفلت الصحيفة بفريق برشلونة الفائز بكأس الملك لكرة السلة.
ولم تنس الصحيفة الكاتالونية الرئيس السابق لبرشلونة ساندرو روسيل المتواجد في السجن وكتبت :“ أنا بريء ”
موندو ديبورتيفو
جاءت عناوين الصفحة الأولى لصحيفة “ موندو ديبورتيفو “ الكاتالونية مركزة على اهتمام برشلونة بلاعب سيلتا فيغو الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز وكتبت عنوان :“ السور الجديد “ في إشارة لدخول إدارة الفريق في صراع حول اللاعب .
كما وصفت فوز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس بـ “ ليلة ملحمية في واندا ميتروبوليتانو ”.
صحف إيطاليا..
كورييه ديل سبورت
ركزت صحيفة “ كوريين ديل سبورت “ الإيطالية على هزيمة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد، وكتبت بعنوان كبير “ إنذار “ في إشارة لإمكانية نهاية حلم السيدة العجوز في لقب دوري أبطال أوروبا.
توتو سبورت
اختارت صحيفة “ توتو سبورت “ الإيطالية توجيه رسالة لكريستيانو رونالدو بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد واختارت عنوان صفحتها الأولى “ كريستيانو أنقذ يوفنتوس ”.
صحف فرنسا
ليكيب
ركزت صحيفة “ ليكيب “ الفرنسية على الفوز الكبير لباريس سان جيرمان على مونبيلييه 5-1 في لقاء مؤجل من الدوري الفرنسي وكتبت عنوان “ الأشخاص السعداء ”.
فيما كان عنوان فوز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس: ”قاس وصلب أتلتيكو مدريد“.
كما تحدثت عن لقاء ريال بتيس ورين الفرنسي في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، وعنونت :“ في الساحة من أجل تحقيق الإنجاز .“