كريستيانو رونالدو يرد بقوة على صيحات استهجان جماهير أتلتيكو مدريد

كان كريستيانو رونالدو هدفًا لصيحات استهجان جماهير أتلتيكو مدريد خلال خسارة فريقه يوفنتوس 2-صفر أمام منافسه الإسباني، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، لكن رد مهاجم ريال مدريد السابق كان سريعًا عندما أشار إليهم بعدد ألقابه في البطولة.

وأبلغ رونالدو الصحفيين بعد المباراة ”أملك خمسة ألقاب في دوري الأبطال مقابل لا شيء لهذه الجماهير“.

وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد رونالدو طيلة المباراة باستاد واندا متروبوليتانو حيث أحرز أتليتيكو هدفين متأخرين من ثنائي دفاع أوروجواي خوسيه خيمنيز ودييجو جودين ليفوز 2-صفر قبل مباراة الإياب في تورينو في الـ 12 من مارس/ آذار.

ورد رونالدو على الصيحات برفع رقم خمسة بأصابعه في إشارة إلى عدد ألقابه من بينها أربعة مع ريال مدريد وآخر مع مانشستر يونايتد.

وخسر أتلتيكو في نهائي البطولة ثلاث مرات، من بينها مرتان أمام جاره ريال مدريد بقيادة رونالدو في 2014 و2016.