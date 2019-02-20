ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات ذهاب دور الـ16 (صورة)

حافظ البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بعد نهاية ذهاب دور 16 والذي شهد عدم تسجيل أي من اللاعبين المحتلين للصفوف الأولى.

ويحتل ليفاندوفسكي المركز الأول بـ8 أهداف متبوعًا بالأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بـ6 أهداف فيما يحتل المركز الثالث عدة لاعبين وهم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس والبوسني إيدين دجيكو مهاجم روما والصربي دوشان تاديش مهاجم أياكس والمالي موسى ماريغا مهاجم بورتو البرتغالي والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان وكلهم سجلوا 5 أهداف ولازالوا مستمرين في المسابقة، بينما غادرها أندريج كاراماتش مهاجم هوفينهايم الذي سجل بدوره 5 أهداف.

ويحل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد والبرتغالي رافائيل غيريرو متوسط ميدان بروسيا دورتموند المركز التاسع ب4 أهداف.

وفشل في التسجيل خلال ذهاب دور 16 عدة نجوم أبرزهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين تنافسا على لقب الهداف في المواسم الأحد عشر الماضية.