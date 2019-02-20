ماذا قال سامي خضيرة نجم يوفنتوس بعد خضوعه لجراحة بالقلب؟ (صورة)

توجه سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس، بالشكر لجماهير النادي وكل من أرسل له رسائل وتمنيات بالشفاء العاجل، عقب جراحة خضع لها، يوم الأربعاء، لعلاج مشكلة عدم انتظام ضربات القلب.

وأعلن يوفنتوس أن لاعب الوسط الألماني سيغيب لمدة شهر بعد حصوله على علاج لعدم انتظام في ضربات القلب.

ولم يسافر خضيرة، الذي كان ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة بكأس العالم 2014، مع يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الليلة، بعد تشخيص إصابته بعدم انتظام في ضربات القلب.

ونشر بطل إيطاليا بيانًا في موقعه على الإنترنت قال فيه: ”بعد فترة قصيرة من النقاهة سيستطيع استئناف نشاطه في غضون شهر تقريبًا“.

وقال اللاعب عبر حسابه على انستغرام: ”خضعت لجراحة ناجحة صباح اليوم. كل شيء سار بشكل جيد وسأتمكن من العودة إلى التدريبات بعد فترة راحة قصيرة“.

وأضاف: ”شكرًا جزيلًا على جميع رسائل الدعم التي وصلتني والأمنيات الطيبة، وأقدر ذلك حقًا! شكرًا جزيلًا للبروفيسور ف. غايتا (الجراح الذي أجرى العملية) أيضًا. أتمنى لزملائي في الفريق كل التوفيق في مباراة الليلة في مدريد“.

وشارك خضيرة (31 عامًا) في 15 مباراة فقط بجميع المسابقات مع يوفنتوس هذا الموسم؛ بسبب الإصابات.