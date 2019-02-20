كل ما تريد معرفته عن مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفاً ثقيلًا، مساء اليوم الأربعاء، على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني في جولة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يسعى يوفنتوس للعودة إلى إيطاليا بنتيجة طيبة تسهل مهمته في عبور أتلتيكو مدريد، إلا أن المواجهة تبدو قوية وحافلة بالندية بين اليوفي وصيف أوروبا عامي 2015 و2017 وأتلتيكو وصيف أوروبا عامي 2014 و2016.

وتستعرض ”إرم نيوز“ 5 أمور مهمة عن المباراة في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 23:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين علي محمد علي ومحمد بركات.

مشوار الفريقين وتاريخ المواجهات

صعد أتلتيكو مدريد وصيفًا للمجموعة الأولى بعد أن حصد 13 نقطة عقب الفوز على موناكو الفرنسي (2-0 ، 2-1)، وفاز على كلوب بروج البلجيكي 3-1 وتعادلا دون أهداف في بلجيكا، كما فاز على دورتموند الألماني بثنائية دون رد وخسر برباعية في ألمانيا.

وسجل أتلتيكو بدوري الأبطال 9 أهداف واستقبل 6 أهداف، ويعد الفرنسي أنطوان غريزمان هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

وصعد يوفنتوس متصدرًا للمجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة بعدما فاز على فالنسيا الإسباني ذهابًا وإيابًا (2-0 ، 1-0) وهزم يانغ بويز السويسري 3-0 وخسر 1-2، وهزم مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-0 وخسر بنتيجة 2-1.

وسجل الفريق 9 أهداف واستقبل 4 أهداف، ويعد الأرجنتيني باولو ديبالا هداف الفريق بدوري الأبطال برصيد 5 أهداف.

وتقابل الفريقان من قبل مرتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2014، وفاز أتلتيكو بهدف في إسبانيا وتعادل دون أهداف في إيطاليا.

رونالدو يعود إلى مدريد

يخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أول مباراة رسمية له في العاصمة الإسبانية مدريد مع السيدة العجوز بعد رحيله عن الريال.

وخاض كريستيانو رونالدو 29 مواجهة ضد أتلتيكو مدريد من قبل، كلها بقميص فريقه السابق ريال مدريد، وفاز رونالدو في 15 لقاء، وتعادل 8 مرات، وخسر مثلها، وسجل الدون 22 هدفًا، وصنع 8 أهداف في مرمى الروخي بلانكوس.

سيميوني عدو يوفنتوس

يرتبط الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بعداء قديم مع يوفنتوس منذ أن كان لاعبًا.

ولعب سيميوني 12 مباراة ضد اليوفي كلاعب، وسجل 4 أهداف في مرمى السيدة العجوز بقميصي بيزا ولاتسيو.

ويبقى الهدف الأشهر لسيميوني حين أطاح بيوفنتوس من كأس إيطاليا في لقاء إياب ربع النهائي مع لاتسيو، وفاز اليوفي بنتيجة 3-2 في ملعبه، وذهب إلى العاصمة روما لمواجهة لاتسيو يوم 26 يناير 2000، وتقدم آلان بوكسيتش لفريق لاتسيو، ولكن الأسطورة أليساندو ديل بييرو تعادل لليوفي، إلا أن سيميوني سجل هدف التأهل لفريقه في الدقيقة 81.

واللافت أن جيوفاني نجل دييغو سيميوني هز شباك يوفنتوس أيضًا، بعد ذلك في لقاء فريقه جنوة ضد اليوفي في الدوري موسم 2016 – 2017، حين فاز جنوة بنتيجة 3-2.

الغيابات والتشكيل المتوقع

يعاني أتلتيكو مدريد من غياب لوكاس هيرنانديز الظهير الأيسر للإصابة، ويعول المدرب سيميوني على تشكيلته المعتادة بطريقة 4-4-2 بوجود الحارس يان أوبلاك وأمامه الرباعي دييغو جودين وخوسيه خيمينيز وسانتياجو أرياس وفيليبي لويس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط رودريغو وساؤول نيجويز وكوكي وأنخيل كوريا، بينما يقود الهجوم أنطوان غريزمان وألفارو موراتا.

ويفتقد يوفنتوس الثنائي خوان كوادرادو وسامي خضيرة للإصابة، بينما يعتمد المدرب ماسيمو أليغري المدير الفني لليوفي على تشكيلة تضم الحارس فويتشيك تشيزيني وأمامه الرباعي جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وجواو كانسيلو وأليكس ساندرو في خط الدفاع.

ويقود الوسط رودريغو بينتاكور، وبجواره ميرالم بيانيتش، وبلايس ماتويدي، وأمامهم صانع اللعب باولو ديبالا، وفي الهجوم كريستيانو رونالدو وماريو مانزوكيتش.

وأكد هاني سعيد، مدافع فيورنتينا الإيطالي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن يوفنتوس فريق قوي وله طموح التتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، لكنه سيواجه منافسًا صعبًا يدرك كيفية غلق المساحات واختراق الدفاعات.

وأضاف: ”أعتقد أن الأهم ليوفنتوس كيفية ضرب دفاعات أتلتيكو وإيقاف خطورة غريزمان وموراتا، بينما يبقى رهان السيدة العجوز على لمسات رونالدو وقدرات ديبالا وماريو مانزوكيتش“.