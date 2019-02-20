يوفنتوس يعلن رسميًا خضوع سامي خضيرة لعملية جراحية ناجحة في القلب

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا خضوع لاعبه سامي خضيرة لجراحة ناجحة في القلب، وأنه سيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق خلال شهر.

وقال النادي في بيانه الرسمي، إن خضيرة خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم؛ لاستئصال التركيز الأذيني في عدم انتظام ضربات القلب، وقام بها البروفيسور فيورينزو جايتا بمركز اليوفي الطبي، وسيتمكن خضيرة من استئناف نشاطه بحوالي شهر بعد فترة من النقاهة“.

وقالت تقارير صحفية إيطالية إن سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس لن يعود للمباريات قبل 30 أو 40 يومًا، بعد ثبوت معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب.

وغاب الدولي الألماني السابق عن مباراة فريقه المقررة الليلة، أمام أتلتيتكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وظل في تورينو للخضوع لمزيدٍ من الفحوص بعد تعرضه لهذه الحالية يوم الثلاثاء.

سامي خضيرة يعود خلال شهر بعد خضوعه للإختبارات الطبية #فورزا_يوفي ????????️ pic.twitter.com/I5CaouiLMa — JuventusFC (@Juventusfcar) February 20, 2019

وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن عدم انتظام ضربات القلب يعني حدوث تغيير في نبض القلب الطبيعي.

وأضافت ”من المتوقع خضوع اللاعب لعملية تقويم؛ لاستعادة الإيقاع المنتظم لضربات القلب عن طريق الأدوية، أو التخلص من ذلك بشكل تام، وهو الأقرب بالنسبة للرياضيين، وربما يحدث ذلك جراحيًا.

ولو سارت الأمور بسلاسة في طريق العلاج سيعود اللاعب لمباريات فريقه في غضون 30 إلى 40 يومًا من الآن.