تعرف على آخر تطورات حالة ”قلب“ سامي خضيرة.. ومدة غيابه عن يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية أن الألماني سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، يواجه خطر إجراء عملية جراحية قد تبعده لفترة عن الملاعب.

ويعاني خضيرة عدم انتظام في ضربات القلب؛ ما أبعده عن قائمة يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، بمنافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكره موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن خضيرة قد يخضع للجراحة ذاتها التي خضع لها ستيفان ليشتشتاينر، الظهير الأيمن السابق ليوفنتوس، والحالي لآرسنال الإنجليزي، في عام 2015.

وأضاف أن ”ليشتشتاينر ظل غائبًا لـ38 يومًا بعد الجراحة، فيما سيصبح خضيرة مهددًا بالغياب عن البيانكونيري لفترة أيضًا، حال خضوعه للعملية ذاتها“.

وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، إن عدم انتظام ضربات القلب يعني حدوث تغيير في نبض القلب الطبيعي.

وأضافت ”من المتوقع خضوع اللاعب لعملية تقويم لاستعادة الإيقاع المنتظم لضربات القلب عن طريق الأدوية، أو التخلص من ذلك بشكل تام وهو الأقرب بالنسبة للرياضيين وربما يحدث ذلك جراحيًّا.

ولو سارت الأمور بسلاسة في طريق العلاج سيعود اللاعب لمباريات فريقه في غضون 30 إلى 40 يومًا من الآن.