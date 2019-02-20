القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

يفتح ملعب ”واندا متروبوليتانو“ أبوابه، مساء اليوم الأربعاء، لاستضافة مباراة تجمع بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات ”السيدة العجوز“ في المجموعة الثامنة برفقة مانشستر يونايتد وفالنسيا ويونغ بويز، وتأهل الفريق إلى دور الـ16 من البطولة برفقة الشياطين الحمر، بعدما احتلوا المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقطة، فبعد أن خاض الفريق 6 مباريات في دور المجموعات، استطاع أن يحقق الفوز في 4 مباريات، وخسر مباراتين فقط.

فيما تنافس أتلتيكو مدريد في مجموعة قوية أيضًا ضمت كلًا من بروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي، واستطاع زملاء أنطونيو غريزمان حسم التأهل لدور الـ16 رفقة دوتموند، بعدما حصدوا 13 نقطة، من أربع انتصارات، وتعادل وخسارة، وسيسعى ”الروخي بلانكوس“ لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء قبل مباراة العودة بتورينو.

والتقى الفريقان في دور المجموعات لنسخة 2015 فتعادلا سلبًا في تورينو وفاز أتلتيكو إيابًا على أرضه بهدف التركي أردا توران.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق علي محمد علي ومحمد بركات.