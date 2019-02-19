ديبالا قبل مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد: نعرف أسلوبهم جيدًا

أعرب باولو ديبالا، صانع ألعاب يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته الكبيرة للعب بجوار ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

وقال ديبالا، في تصريحات نقلها موقع ”كالتشيو ميركاتو“: ”لقد تعلمت الكثير من ماسيمليانو أليغري، خاصة في طريقة العمل وكوني محترفًا حقيقيًا، يجب أن نركز جيدًا على التدريبات“.

وأضاف: ”المدرب دائمًا يعطيني حرية التحرك واللعب أينما أريد، هذه الثقة مهمة للغاية؛ لأنها تجعلك تشعر بأنك جزء من أهداف النادي“.

وحول تواجد كريستيانو رونالدو بصفوف يوفنتوس، أوضح ديبالا: ”أنا محظوظ لأن الفرصة سنحت لي للعب بجانب ميسي في المنتخب، والآن بجانب رونالدو، الكثيرون لم ينالوا هذه الفرصة“.

وتابع: ”إنه أمر إيجابي لأنك دائمًا تتعلم من الأفضل، رونالدو هادئ ويجعلك تشعر بالهدوء مثل ميسي، هما ثنائي استثنائي“.

وتطرق ديبالا للحديث عن مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الصدد، قال: ”نحن نعرف أسلوبهم في اللعب، وكيف يغلق سيميوني الخطوط، وصعوبة المباراة، لكن لكي تفوز بهذه البطولة عليك الفوز على أي خصم أمامك، ليست هناك مباريات سهلة“.

وواصل: ”أتلتيكو قوي دفاعيًا ولديه الجودة في الهجوم، إذا لم نكن حريصين في الدفاع، فسيعاقبوننا“.

وأردف: ”بالنظر لما حدث في السنوات الأخيرة، لا يزال لدينا هدف الوصول للقب، عندما تخسر النهائي، تريد أن تصل إليه مرة أخرى لإصلاح ذلك والفوز بالبطولة، كرة القدم تعطيك دائمًا فرصة للانتقام وأعتقد أن لدينا هذه الفرصة“.

وأتم: ”ليس من السهل أن تصل للنهائي، لكن الفريق يركز على ذلك كثيرًا، وهذا قد يكون عقبة، لكن حتى هذه اللحظة نحن نشعر بالاسترخاء ونريد الوصول للنهائي، علينا القيام بالأمور بهدوء وخطوة بخطوة، نعلم أنها لن تكون سهلة لكن بإمكاننا فعلها كفريق واحد“.