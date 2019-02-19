إنتر ميلان ينزع فتيل الأزمة مع إيكاردي

يبدو أن أزمة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع ناديه إنتر ميلان الإيطالي في طريقها إلى الحل.

وحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن إدارة إنتر ميلان ترغب في استمرار إيكاردي برفقة النيراتزوري، ووافقت بالفعل على تقديم عرض جديد للمهاجم البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده.

وأشار الموقع في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة الإنتر ناقشت خلال الأيام القليلة الماضية البنود الخاصة بالعقد الجديد للمهاجم الأرجنتيني إيكاردي، رغم التوترات الشديدة التي شابت العلاقات بين الطرفين أخيرًا، إثر قرار إدارة النادي سحب شارة القيادة من إيكاردي، وتعرض سيارة زوجته لهجوم بالحجارة من مجهولين قرب ملعب سان سيرو.

وقال التقرير إن ”رئيس النادي بيبي ماروتا قرر تقديم العرض إلى إيكاردي وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا قبل نهاية الشهر الجاري، علماً بأن العقد الجديد ستكون مدته 5 مواسم، وينتهي في عام 2024“.

ويتضمن العقد الجديد حصول إيكاردي على 7 ملايين يورو سنويًّا، بالإضافة إلى مزايا مالية إضافية، كي يصل إلى 8 ملايين يورو سنوياًّ، وهو الرقم الذي طلبه إيكاردي.

وستكون النقطة الخلافية الوحيدة في العقد الجديد تلك المتعلقة بالشرط الجزائي، الذي تبلغ قيمته في العقد الحالي 110 ملايين يورو، وترغب إدارة إنتر ميلان في زيادة تلك القيمة.