واندا نارا تحرق صورها برفقة إيكاردي (شاهد)

نشرت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي فيديو قصيرًا على صفحتها على ”إنستغرام “ تظهر خلاله النيران تحرق صورتين لها برفقته على شكل قلب؛ ما أثار استغراب الجميع.

ولم توضع الحسناء واندا نارا سبب نشرها للنيران تحرق الصور لكن صحيفة “ ذا صن “ اعتبرت الأمر أشبه بمشاكل يعيشها الثنائي بعد الأحداث الأخيرة التي تسبت في فقدانه شارة القيادة في إنتر ميلان.

وظهرت واندا نارا وماورو إيكاردي معًا خلال لقاء أنتر ميلانو وسامبدوريا كما تحدثت في برنامج تلفزيوني عن مشكلته مع إدارة الفريق مؤكدة أنه يعشق أنتر ميلانو ويرغب في الاستمرار في صفوفه.

وكانت واندا نار سببا في الخلاف بين اللاعب وفريقه لكثرة تصريحاتها لوسائل الإعلام حول مستقبله ومطالبها المالية لتمديد عقده.

من جهة أخرى اتهم أبيان مورانو وكيل أعمال ماورو إيكاردي السابق محيطه بمحاولة تدمير مستقبله.

وقال مورانو في تصريح لصحيفة “ ماركا “ :“ لم أتفاجأ مما وقع له ، فمحيطه فقد التعامل مع الواقع وإيكاردي بإمكانه التحكم في مستقبله.“

وأضاف الوكيل الذي رافق إيكاردي منذ صغره حتى 2015 وكان سببًا في قدومه لمدرسة برشلونة حتى التوقيع مع إنتر ميلان: ”أنا متيقن أن ماورو يرغب في الاستمرار مع أنتر ميلانو لكن تصرفات محيطه ووكيلة أعماله عقدوا الأمور، الأنصار لا ينظرون للأمر من زاوية جيدة وقرار الإدارة بسحب الشارة كان رسالة للسيطرة على تصرفات محيط اللاعب“.