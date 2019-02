داليان يفانغ الصيني يعلن رسميًا ضم مارك هامسيك من نابولي

كشف داليان يفانغ الصيني، رسميًا، عن ضم السلوفاكي مارك هامسيك، قائد نابولي الإيطالي، إلى صفوف الفريق، بصفة رسمية.

وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“، أن النادي الصيني أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن انضمام هامسيك لصفوفه، بعد الاتفاق مع نابولي بشكل نهائي.

وأشار الموقع إلى أن هامسيك انضم لصفوف داليان يفانغ في صفقة لمدة 3 سنوات مقبلة، وسيحصل على 9 ملايين يورو كراتب في الموسم الواحد، فيما سيحصل نابولي على 20 مليون يورو.

يشار إلى أن نابولي أعلن في وقت سابق، إيقاف صفقة انتقال هامسيك للصين؛ بسبب إخلال النادي الصيني ببنود الاتفاق والشروط، قبل أن ينفتح البارتينوبي على رحيل قائده.

官宣!

Official anouncement Dalian Yifang has signed with Slovak midfielder Marek Hamsik ????????from @sscnapoli

Welcome!哈姆西克 pic.twitter.com/YqD5kZbUzM

— DalianYifangFC/大连一方足球俱乐部 (@DalianYFC) February 18, 2019