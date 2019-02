تطورات أزمة إيكاردي.. واندا نارا تبكي على الهواء.. وإنتر ميلان يوضح أسباب سحب شارة القيادة (فيديو)

دخلت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان الإيطالي، في نوبة بكاء على الهواء، عندما حلَّت ضيفة على أحد البرامج الإيطالية، لتوضيح ما حدث مع زوجها الفترة الماضية، وسحب شارة قيادة الفريق منه.

وقالت واندا: ”لم تكن لدي أي شكوك حول الذهاب إلى الملعب، أمس، ماورو طلب مني أن أرافقه، ووالده كان هناك كذلك، ذهبت كزوجة قائد وكأم من مشجعي الإنتر“.

وهاجمت جماهير نادي إنتر ميلان الإيطالي، قائد فريقها الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشدة، خلال مباراة إنتر وسامبدرويا بالدوري الإيطالي، مساء الأحد.

وظهرت صورة إيكاردي وزوجته على الشاشة خلال أحداث اللقاء، وقابلتها جماهير إنتر ميلان بصافرات الاستهجان بشكل متواصل، حتى تم رفع الصورة من شاشة ملعب جوزيبي مياتزا الذي احتضن أحداث المباراة.

وعن قرار سحب شارة القيادة من زوجها، أشارت: ”قرار سحب الشارة من ماورو مثل سحب الساق، إنه فخور للغاية وكان يرتديها بفخر، فعل كل شيء لتكريمها، لقد كانت شارة زانيتي.. ماورو فخور بهذا القميص، لم يفكر أبداً بالمال، إنه يهتم كثيراً بهذا القميص، فقد كان دائماً يفعل كل شيء لتكريمه، لم أعتقد أبداً أن ذلك يمكن أن يحدث، ونحن دائماً على اتصال مع إدارة النادي“.

وأوضحت: ”علمت بقرار سحب الشارة من إيكاردي من خلال حساب الإنتر على تويتر، لا أستطيع الإجابة عن تساؤلات الصحف، بالطبع أنا تحت تصرف الإنتر للتوضيح، نحن عائلة إنتريستا، ماورو صنع 120 هدفاً مع هذا القميص.. نحن إنتريستي، وذلك لا يتغير سواء أكان ماورو في الميدان أم لا، الإنتر هو عائلتي، نحن لا نريد أن نغادر“.

وشددت: ”أريد أن يعود ماورو للعب، كان سيئاً للغاية، ماورو صادق في عالم مليء بالنفاق، لا نريد مغادرة الإنتر، لا نريد أن نترك الإنتر، لقد أرسلت رسالة لموراتي، رئيس النادي، لأشكره على كلماته، إيكاردي كان مستاءً جداً وفي حالة ضيق، وطلبت من موراتي المساعدة لإعادة ماورو للعب لأنه يعني له الكثير، الناس يفهمون ما يريدون فهمه، لم أطلب أبداً التجديد لإيكاردي لكنهم لا يريدون أن يفهموا، لم أطلب ذلك أبداً، الشارة مهمة جداً بالنسبة لماورو، فقد تحمل المسؤولية“.

Mauro Icardi watches Inter from the stands ???? pic.twitter.com/YrCJreALdk

وأردفت: ”ماورو سيعمل ما هو خير للإنتر، العقد ليس مشكلة، وليس لديه أي مشاكل في غرفة الملابس، لم أقل إننا لن نقوم بأي تجديد، قلت إن ذلك لم يكن من أولوياتنا، حيث تحدث ماروتا عن اقتراح الأسبوع المقبل وسنتحدث عنه بشكل خاص، ومرةً أخرى، دائماً من أجل مصلحة الإنتر“.

واستبعد سباليتي المدير الفني لإنتر لاعبه إيكاردي من مباراة سامبدوريا، وقبلها مباراة رابيد فيينا بالدوري الأوروبي، لعدم التزامه، بالإضافة إلى سحب شارة القيادة الخاصة به.

وجرد إنتر إيكاردي من شارة القيادة، يوم الأربعاء الماضي، وسط تكهنات حول رفض تمديد التعاقد، ثم عدم الموافقة على السفر للعب في ضيافة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي في اليوم التالي.

@MauroIcardi is at The Meazza for #InterSamp pic.twitter.com/dQg5ByKSSu

— Renato Brea (@renatobrea) February 17, 2019