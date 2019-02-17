شاهد هجوم جماهير إنتر ميلان على إيكاردي وزوجته خلال مباراة سامبدوريا (فيديو)

هاجمت جماهير نادي إنتر ميلان الإيطالي، قائد فريقها الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشدة، خلال مباراة إنتر وسامبدرويا بالدوري الإيطالي.

وظهرت صورة إيكاردي وزوجته على الشاشة خلال أحداث اللقاء، وقابلتها جماهير إنتر ميلان بصافرات الاستهجان بشكل متواصل، حتى تم رفع الصورة من شاشة ملعب جوزيبي مياتزا الذي احتضن أحداث المباراة.

Inter fans making their frustration known to Icardi and Wanda. Deafening whistles when the pair appear on the screen, only for them to fall silent once the picture is changed. #InterSampdoria #FIFattheGames pic.twitter.com/RCTeanpLnS — ForzaItalianFootball (@SerieAFFC) ١٧ فبراير ٢٠١٩

واستبعد سباليتي المدرير الفني لإنتر لاعبه إيكاردي من مباراة ساميوريا، وقبلها مباراة رابيد فيينا بالدوري الأوروبي، لعد التزامه، بالإضافة إلى سحب شارة القيادة الخاصة به.

وجرد إنتر إيكاردي من شارة القيادة يوم الأربعاء وسط تكهنات حول رفض تمديد التعاقد ثم عدم الموافقة على السفر للعب في ضيافة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي في اليوم التالي.

وأعلن النادي بعد ذلك أن إيكاردي سيغيب عن مواجهة سامبدوريا بسبب الإصابة وتابع اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 25 عامًا المباراة في مدرجات سان سيرو بينما حمل الحارس سمير هاندانوفيتش الشارة.

وحقق فريق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على ضيفه سامبدوريا بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي ”كالتشيو“.

بهذه النتيجة عزز إنتر ميلان المركز الثالث بعد الوصول للنقطة 46 ، بينما احتل سامبدوريا المركز العاشر برصيد 33 نقطة.