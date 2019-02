شاهد هجوم جماهير إنتر ميلان على إيكاردي وزوجته خلال مباراة سامبدوريا (فيديو)

هاجمت جماهير نادي إنتر ميلان الإيطالي، قائد فريقها الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشدة، خلال مباراة إنتر وسامبدرويا بالدوري الإيطالي.

وظهرت صورة إيكاردي وزوجته على الشاشة خلال أحداث اللقاء، وقابلتها جماهير إنتر ميلان بصافرات الاستهجان بشكل متواصل، حتى تم رفع الصورة من شاشة ملعب جوزيبي مياتزا الذي احتضن أحداث المباراة.

Inter fans making their frustration known to Icardi and Wanda. Deafening whistles when the pair appear on the screen, only for them to fall silent once the picture is changed. #InterSampdoria #FIFattheGames pic.twitter.com/RCTeanpLnS

— ForzaItalianFootball (@SerieAFFC) ١٧ فبراير ٢٠١٩