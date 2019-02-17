إنتر ميلان يستهدف مهاجم روما لتعويض رحيل ماورو إيكاردي

بدأ نادي إنتر ميلان الإيطالي في الاستعداد لمرحلة ما بعد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي تصاعدت التوترات بينه وبين إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة، وأصبح استمراره رفقة النيراتزوري موضع شك كبير.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، إن المهاجم البوسني إدين دجيكو، لاعب روما الإيطالي، سيكون هدفًا لإنتر ميلان للتعاقد معه الموسم المقبل، حال رحيل إيكاردي عن الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة إنتر ميلان ترى أن دجيكو سيكون المهاجم الذي ينبغي التعاقد معه لتعويض غياب إيكاردي، خاصة أنه يجيد في مركز ”9“، كونه رأس حربة صريح، ويملك قدرات مميزة في الألعاب الهوائية، إضافة إلى المهارة العالية التي يتمتع بها في المراوغة والتسديد على المرمى، وصناعة الفرص التهديفية.

وينتهي عقد دجيكو مع روما منتصف العام 2020، ولم يجدد البوسني الدولي، البالغ من العمر 32 عامًا، عقده مع الذئاب حتى الآن، وهو ما يعني أن ضمه إلى إنتر ميلان بعد نهاية الموسم الحالي لن يكون صعبًا، لأن روما سيكون مجبرًا على بيعه كي لا يرحل مجانًا بعد الموسم المقبل.

وشارك دجيكو في 25 مباراة مع روما هذا الموسم في جميع المسابقات، وأحرز 10 أهداف، وصنع 7 آخرين، علمًا بأن اللاعب انضم إلى روما من مانشستر سيتي الإنجليزي العام 2016